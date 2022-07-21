У Росії колишнього режисера «Єралаша» засудили до 14 років у справі про педофілію

Солнцевський суд Москви засудив колишнього режисера, сценариста та постановника “Єралаша” Іллю Білостоцького до 14 років колонії суворого режиму у справі про педофілію.

Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.

За інформацією російських видань, засідання проходило у закритому режимі. Вирок не набрав чинності та може бути оскаржений. Також невідомим залишається факт чи визнав засуджений провину.

Ексрежисер перебуває у СІЗО з жовтня 2020 року. На стадії слідства його звинувачували за статтею про розпусні дії щодо дитини до 14 років, але пізніше статтю перекваліфікували в дію сексуального характеру із застосуванням насильства або з використанням безпорадного стану потерпілого до 14 років (п. “б” ч. 4 ст. 132 ккрф).

Довідково

Ілля Білостоцький — російський режисер, сценарист, актор та продюсер. З 2004 року перебуває в Гільдії кінорежисерів росії. Відомий як режисер-постановник деяких випусків дитячого кіножурналу “Єралаш” та семи серій серіалу “Слід”.

Остання його робота як режисера відбулася у фільмі “Втеча рогатих вікінгів” 2018 року.