У Росії на кордоні з Україною «демілітарізувався» черговий штурмовик Су-25, пілот загинув
Попередньою причиною аварії називають «технічну несправність».
У Ростовській області на кордоні з Україною розбився російський штурмовик Су-25.
Як пише російський Telegram-канал Baza, пілот в результаті аварії загинув.
Зазначається, що у Південному військовому окрузі попередньою причиною аварії називають «технічну несправність».
Також озвучувалося, що літак міг зачепити лінію електропередач. Штурмовик впав нібито під час навчального польоту без боєкомплекту. // УНІАН
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