У Росії на кордоні з Україною «демілітарізувався» черговий штурмовик Су-25, пілот загинув

Попередньою причиною аварії називають «технічну несправність».

У Ростовській області на кордоні з Україною розбився російський штурмовик Су-25.

Як пише російський Telegram-канал Baza, пілот в результаті аварії загинув.

Зазначається, що у Південному військовому окрузі попередньою причиною аварії називають «технічну несправність».

Також озвучувалося, що літак міг зачепити лінію електропередач. Штурмовик впав нібито під час навчального польоту без боєкомплекту. // УНІАН