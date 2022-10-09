У Росії найманець ПВК «Вагнер» провів урок з третьокласникам

За добу замітку про це видалили з сайту школи.

Боєць ПВК «Вагнер» провів урок «Розмови про важливе» для третьокласників у школі №13 станиці Привільна Краснодарського краю, при цьому приховував обличчя маскою.

Нотатка про це була опублікована на сайті школи під заголовком «Цікава зустріч».

У повідомленні йшлося про те, що урок пройшов 3 жовтня, керівництво називає бійця «почесним гостем», який розповідав дітям «про важливу роль підрозділу на Донбасі». Боєць показав екіпірування, яке він «використав під час бойових дій» та нагороди: медаль «За Відвагу»; «За взяття Попасної» та золотий хрест 1-го ступеня, що видається ПВК.

«Дітей цікавило все: яку зброю застосовують бійці під час СВО, як і де вони відпочивають, якщо не беруть участь у бойових діях, чи служать у підрозділі жінки, хто і як надає першу медичну допомогу пораненим, як військові медики дізнаються про поранених, чи користуються бійці телефонами тощо», – йдеться у повідомленні.

Також у замітці йдеться про те, що школярі написали листи військовим, які зараз на передовій і попросили передати їх на фронт.

Однак після того, як у мережі почали активно обговорювати цю подію, замітку із сайту школи видалили, замінивши її інформацією про зустріч школярів із науковим співробітником районного краєзнавчого музею.

Як відомо, найманці ПВК «Вагнер» відомі своєю жорстокістю. Так, у 2017 році в мережі опублікували відео знущань російських найманців над невідомим чоловіком у Сирії. На кадрах видно, як кілька російськомовних солдатів катують під пісню про російського спецназу сильно побитого і, ймовірно, пораненого чоловіка кувалдою, ламаючи кінцівки.

Пізніше стало відомо, що російський солдат, який був присутній під час страти чоловіка в Сирії, займається патріотичним вихованням молоді в росії.

На даний момент у ПВК «Вагнер» для участі у війні проти України активно вербують злочинців , які відбувають покарання у в’язниці. // Преступности.НЕТ