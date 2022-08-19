У Росії підпалили військкомат, «зомбі»-начальник якого закликав вбивати українців
Невідомі вчинили пожежу й втекли з місця пригоди.
У Тверській області Росії підпалили військкомат, голова якого агітував знищувати українців.
Про це повідомляє InformNapalm.
У місті Конаково Тверської області Росії військкомат, де керівником працює Юрій Неговора, загорівся. Невідомі вчинили пожежу й втекли з місця пригоди. Вікно запалало, але вогонь вдалося приборкати, на жаль.
У липні поточного року Неговора записав відео, на якому закликав росіян їхати на війну та вбивати українців.
У середині травня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов повідомляв, що з початку війни на російській території зафіксовано не менше 12 випадків підпалу військкоматів. // УНІАНTweet