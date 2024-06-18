У Росії українку засуджено до 12 років ув’язнення за акцію з кульками у Москві – ЗМІ

Другий Західний окружний військовий суд у Москві 17 червня засудив громадянку України Христину Любашенко до 12 років позбавлення волі, визнавши її винною у поширенні так званих фейків про російську армію й участі в терористичній організації

Про це повідомило російське видання «Медіазона».

За повідомленням, вирок пов’язаний із двома акціями у травні 2023 року.

Любашенко, за версією слідства, спочатку поставила на вікно орендованої квартири в підмосковному місті Довгопрудному колонки і голосно увімкнула запис з антивоєнною промовою і гімном України (це кваліфікували як поширення «фейків»), а потім на Воробйових горах у Москві запустила повітряні кульки з прив’язаним до них біло-синьо-білим прапором. Це стало приводом до кримінальної справи щодо «участі у терористичній організації». Прапор із таким кольором слідчі визнали атрибутикою легіону «Свобода Росії», який воює на боці України, а в Росії визнаний «терористичною організацією».

Любашенко і її адвокатка розповіли на суді, що акцію її змусили провести, спочатку пообіцявши гроші, а потім погрозами й шантажем. За даними «Медіазони», після початку повномасштабної війни Любашенко із сім’єю поїхала з Києва до Швейцарії, де на тлі нестачі коштів випадковий знайомий пообіцяв їй грошей за поїздку до Москви і запуск жовто-синіх кульок. Потім додалися інші вимоги, а коли Любашенко відмовилася брати участь в акції, знайомий почав їй погрожувати.

За словами адвокатки, схиляв Любашенко до організації акції й оплатив її поїздку до Росії чоловік, який назвався Віталієм Юрченком і «видавав себе за біженця з України». За словами захисниці, листування, під час якого Юрченко шантажував жінку долею її дітей, є у матеріалах справи.

Захисниця також звернула увагу на те, що співробітники правоохоронних органів, які затримали Любашенко, заздалегідь мали інформацію про підготовку нею акції з кульками, хоча вона нікому про неї не повідомляла. «Медіазона» припускає, що, ймовірно, справа Любашенко була провокацією російських силовиків.

Адвокатка просила суд закрити справу через відсутність ознак складу злочину, а прокурор наполягав на 15-річному терміні. // Радіо Свобода