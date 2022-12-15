У Росії в аеропорту загорівся військово-транспортний літак АН-12 (відео)

Інформації про жертв і постраждалих в результаті загоряння немає.

В аеропорту російського Новосибірська на злітній смузі загорівся військово-транспортний літак АН-12. Про це повідомляє низка російських ЗМІ й публікує відео з місця події.

Відомо, що загоряння сталося в аеропорту Толмачеве після вимушеної посадки. У літака АН-12 спалахнуло праве крило. За попередньою інформацією, джерело загоряння було в зоні двигуна.

Пізніше стало відомо, що загоряння вдалося ліквідувати. Про жертв та постраждалих не повідомляється.

УНІАН