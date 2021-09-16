У Росії вийшло розслідування про «подвійне життя» голови МЗС РФ Лаврова

У цивільної дружини Лаврова Світлани Полякової є 260-метрова квартира в центрі Москви вартістю близько 700 мільйонів рублів, дача в Підмосков’ї і цілий парк автомобілів.

У Росії вийшло розслідування про таємну родину та приховані статки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомляється на YouTube-каналі російського опозиціонера Олексія Навального.

Автором розслідування є видання «Важливі Історії». За інформацією журналістів, «Лавров має таємну другу сім’ю, коханку, яка завалена дорогими автомобілями і елітною нерухомістю в Москві, Підмосков’ї і Лондоні».

«Від офіційної дружини Лаврова є хіба що старовинна фотографія в інтернеті, так декларація, фальшива, яку він подає щороку і чомусь її там вказує. Про справжню дружину Лаврова, як з’ясували Важливі Історії, знали буквально всі. Ну, крім нас з вами. У записниках у багатьох людей вона записана як Світлана Лаврова. Джерело з Міністерства закордонних справ розповіло журналістам, що всі в МЗС знають, що ось ця жінка — це дружина Лаврова. І мало не найвпливовіша людина в МЗС. Вона може звільнити когось, хто їй не подобається. Вона відвідує офіційні заходи. Вона, врешті-решт, супроводжує Лаврова, коли той зустрічається з Путіним», — повідомляється в матеріалі.

Зазначається, що у цивільної дружини Лаврова Світлани Полякової є 260-метрова квартира в центрі Москви вартістю близько 700 мільйонів рублів, дача в Підмосков’ї і цілий парк автомобілів, включаючи «мерседес» за 20 мільйонів рублів.