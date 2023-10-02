У Росії виклали в мережу адреси військових частин та інших режимних об’єктів – ЗМІ

Влада кількох російських міст, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, виклала у відкритий доступ адреси режимних обʼєктів, які не можна відключати від електрики.

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на російський центр “Досье”:

“Достатньо знайти на сайті адміністрації будь-якого регіону Росії документ із незручною назвою “Перелік споживачів електричної енергії (потужності), обмеження режиму споживання електричної енергії яких може призвести до економічних, екологічних, соціальних наслідків”. Саме у списку цих особливих споживачів електроенергії відкритим текстом перераховані адреси режимних обʼєктів”.

Як зазначають автори, у списку є перелік усіх військових частин та установ Міноборони, розташованих у Москві. Вони запевняють, що так можна дізнатися, де в Москві живуть співробітники найтаємніших відомств.

Наприклад, найбільша концентрація обʼєктів, повʼязаних зі спецслужбами – у районі Срібний Бір на заході Москви. Там, зокрема, розташовані дачі, повʼязані зі Службою зовнішньої розвідки, як стверджується в розслідуванні.

Розслідувачі вказали адреси та опублікували їхні фото. Крім дач, у списку є багато житлових будинків, що належать СЗР, Федеральній службі охорони (ФСО) або ГРУ. Конкретні квартири не вказуються. Вони також склали “мапу найнебезпечніших місць”, включивши туди обʼєкти, знайдені в списках.