У Росії затримали консула Японії, звинувативши у «шпигунстві»

У Росії заявили про затримання японського консула Мотокі Тацунорі, нібито за “шпигунство”. По дипломатичним каналам японській стороні заявлено протест, а сам консул оголошений персоною нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.