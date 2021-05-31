У Росії зняли з літака та затримали опозиціонера Пивоварова

Колишнього виконавчого директора руху «Відкрита Росія» Андрія Пивоварова зняли з літака та доставили у відділ Федеральної служби безпеки Росії.

Джерело: «Медуза»

Деталі: Затриманий раніше очолював рух «Відкрита Росія», який нещодавно припинив свою діяльність і закрив всі відділення в регіонах, щоб уникнути можливого переслідування членів.

За словами Пивоварова, силовики зняли його з літака в аеропорту «Пулково». Він планував летіти на відпочинок, пройшов митницю та вже сидів у літаку. Співробітники ФСБ зупинили літак, коли він вже почав рух на злітній смузі.

Соратники опозиціонера повідомили, що, за свідченнями ФСБ, Пивоваров начебто перебуває у розшуку, хоча в базі даних МВС даних про це немає.

Затриманий не знає, з чим пов’язано його затримання та припускає, що воно має політичне підґрунтя. Адвоката до нього не пустили.

Що передувало: У РФ рух «Відкрита Росія» припиняє свою діяльність і закриває всі відділення в регіонах, щоб уникнути можливого переслідування членів.

Довідка: «Відкрита Росія» була заснована у 2001 році з ініціативи Михайла Ходорковського.

ЗМІ повідомляють, що російська «Відкрита Росія» офіційно не внесено до списку «небажаних організацій». Такий статус мають Open Russia Civic Movement і OR (Otkrytaya Rossia), пов’язані з Михайлом Ходорковським.

У 2019 російська «Відкрита Росія» оголосила про свою ліквідацію, після чого заснували іншу структуру з аналогічною назвою, але не отримали реєстрацію в Мін’юсті. Правоохоронні органи пов’язують «Відкриту Росію» з Open Russia Civic Movement.

Нагадаємо: У Росії нижня палата парламенту, Державна дума, в третьому й остаточному читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону балотуватися на виборах для учасників і прихильників організацій, визнаних у Росії екстремістськими.