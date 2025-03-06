У Румунії затримали групу людей за співпрацю з РФ та спробу держперевороту
У Румунії правоохоронці затримали шістьох людей, яких підозрюють у роботі на Росію та спробі “повалення державного ладу”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління з розслідування організованої злочинності та терористичних злочинів Румунії.
За даними румунського відомства, з 2023 року п’ятеро підозрюваних створили злочинне угруповання, щоб “порушити суверенітет та незалежність” Румунії шляхом “політичного підриву обороноздатності країни”. А вже у 2024 року до групи приєдналася ще одна людина.
“Всі члени здійснювали безперервні, свідомі, публічні чи конспіративні дії для досягнення поставленої мети”, – сказано у заяві.
За даними прокуратури, учасники групи неодноразово контактували з іноземними агентами, що діяли як у Румунії, так і в Росії. Крім того, підозрювані вербували прихильників через інтернет і розміщували відеозвернення до румунської влади та міжнародних організацій.
Слідство встановило, що затримані обговорювали з іноземними кураторами можливість виходу Румунії з військового союзу, зміну конституційного ладу, створення нового уряду та навіть зміну державних символів. У січні двоє підозрюваних відвідали Москву, де зустрілися з особами, які висловили готовність підтримати їхні спроби захоплення влади в країні.
Нагадаємо, 26 лютого, в Румунії відбулася низка обшуків у справі про підбурювання проти конституційного ладу. У їхніх рамках було затримано кандидата в президенти Келіна Джорджеску.