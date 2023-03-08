У Швейцарії чотирьох банкірів звинувачують у допомозі «музично-відмивальному» другу Путіна

Прокуратура Швейцарії стверджує, що концертний віолончеліст, близький друг російського диктатора володимира путіна Сергій Ролдугін перевів мільйони франків через рахунки у швейцарських банках без будь-яких належних перевірок.

У середу, 8 березня, пройшло судове засідання, під час якого чотирьох банкірів звинуватили у допомозі росіянину, пише УНН з посиланням на Reuters.

За даними слідства, Ролдугін поклав мільйони франків на рахунки у швейцарських банках між 2014 і 2016 роками. Зазначається, що його називали власником двох рахунків, відкритих у Газпромбанку у Швейцарії у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення в Україну проти нього застосували санкції, як проти найближчого оточення путіна.

Повідомляється, що у допомозі віолончелісту підозрюють четверо банкірів – трьох росіян, які працювали в Цюріху, і одного швейцарця. За даними правоохоронців, банкіри не провели достатніх перевірок, щоб з’ясувати, чи є Ролдугін справжнім власником відповідних активів.

“На момент відкриття рахунку в різних статтях повідомлялося, що Сергій Ролдугін був близьким другом президента росії володимира путіна і хрещеним батьком його дочки… Загальновідомо, що путін офіційно має дохід лише в 100 000 швейцарських франків і не є багатим, але насправді має величезні активи, якими керують наближені до нього люди”, – йдеться в обвинуваченні.

Прокуратура заявила суду, що не зробила достатньо для встановлення особи бенефіціарного власника коштів. За словами державного прокурора Яна Хоффманна, у справі фігурували близько 30 мільйонів швейцарських франків (31,84 мільйона доларів). Обвинувачені постали в окружному суді Цюріха в середу, проте відкинули звинувачення в недостатній ретельності фінансових операцій.

“Усі докази свідчать про те, що справжнім власником активів є Сергій Ролдугін”, — заявив суду один з обвинувачених.

Своєю чергою, адвокат Бернхард Лотшер заявив, що немає доказів того, що Ролдугін не є справжнім власником активів.

“Сумнівів щодо особи справжнього власника недостатньо з точки зору кримінального права”, – сказав він у суді.

Прокуратура вимагає для кожного з банкірів умовного терміну по сім місяців.