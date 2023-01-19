У Швеції засуджено братів, які шпигували на користь Росії протягом 10 років

Стокгольмський окружний суд Швеції виніс вирок двом братам, які протягом 10 років шпигували на користь Росії.

У Швеції до довічного ув’язнення засудили 42-річного Пеймана Кіа, а його 35-річного брата Паяма Кіа – до дев’яти років та десяти місяців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Local .

Пейман Кіа протягом багатьох років працював на поліцію безпеки Säpo, а також на Збройні сили та їх службу розвідки Must.

За попередньою змовою в інтересах Росії, брати здобували й передавали інформацію, розкриття якої б могло завдати шкоди безпеці Швеції. Пеймана Кіа було визнано винним у зборі близько 90 секретних документів. Його ж брат був визнаний винним у підтримці контактів з російською розвідкою та передачі близько 45 секретних документів.

“Росія є найбільшою загрозою для безпеки Швеції. Що стосується іноземної влади, то акти шпигунства на користь Росії повинні розглядатися як найсерйозніші”, – йдеться в рішенні суду.