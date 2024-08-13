У Словаччині тисячі людей протестували проти звільнення керівників театру та галереї проросійською міністеркою

Їхнє звільнення називають політичною чисткою.

Вчора у Братиславі тисячі людей протестували проти нещодавніх звільнень керівників низки культурних закладів міністеркою культури Словаччини Мартіною Шимковічовою, повідомляють Euronews.

Близько 9 тисяч протестувальників зібралися вчора перед Словацьким національним театром і Міністерством культури в центрі міста.

Протест відбувся після звільнення, серед інших, директора Національного театру Матея Дрлічки та голови Національної галереї Олександри Куса минулого тижня. За однією з версій, їхнє звільнення є політичною чисткою.

Шимковічова стверджувала, що Дрлічка був причетний до “політичної активності”, неодноразово критикуючи її міністерство, і звинуватила його в тому, що під час вистави в театрі впала люстра.

Щодо Куси, то Шимковічева заявила, що вона є відповідальною за “кілька управлінських помилок” і є дочкою архітектора Мартіна Куси, який керував реконструкцією галереї. Натомість Куса відповіла, що звинувачення були “розпливчастими та здебільшого сфабрикованими”.

Скандальна проросійська міністерка

Позиція Куси та її колег була “нестійкою” після того, як прем’єр-міністр Роберт Фіцо призначив Шимковічеву міністром культури минулого жовтня.

Шимковічова, колишня телеведуча, раніше потрапила у скандал через дописи проти мігрантів у соціальних мережах, який закінчився тим, що її звільнили з Markíza TV за висміювання сирійських біженців.

Відтоді вона стала відомою через свої анти-ЛГБТ погляди, позицію проти вакцинації від коронавірусу і підтримку Росії. Одним із перших рішень міністерки після призначення було відновлення культурних відносин із Москвою, які були заморожені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Шимковічова також різко виступала проти Стамбульської конвенції, угоди Ради Європи, яка зобов’язує захистити жінок, які стали жертвами насильства. // LB.ua