У Словаччині затримали чоловіка, який пообіцяв «зробити те, що сталось у Празі»

Поліція міста Жиліна на півночі Словаччини в суботу арештувала чоловіка, який попередив екстрені служби, що нібито хоче повторити смертельну стрілянину в Карловому університеті у Празі раніше цього тижня.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на TASR.

Стверджується, що 64-річний затриманий повідомив на лінію екстреного виклику, що “зробить те, що сталося в Празі”.

“Після отримання повідомлення ми негайно почали перевірку, в результаті якої затримали підозрюваного”, – сказала речниця Жилінської обласної поліції Зузана Шефчікова.

Слідчий Жилінського районного управління поліції порушив кримінальну справу за фактом розповсюдження неправдивого повідомлення.

“Ми інтенсивно працюємо над справою, яка вимагає максимальної концентрації і ретельного розслідування”, – запевнила Шефчікова.

Масовевбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня – найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. У результаті стрілянини, влаштованої 24-річним студентом філософського факультету, загинули 14 людей.

Усі вбиті були громадянами Чехії, їхні імена правоохоронні органи не розкривають.

Влада вважає, що стрілець причетний ще до кількох убивств, включно з розправою над власним батьком і вбивством двох людей у передмісті Праги.

Мотиви стрільця поліція не повідомляє, при цьому заперечуючи його можливий зв’язок із терористичними угрупованнями.