У «соратників» Кремля жінкам загрожує смертна кара за порушення нових «законів моралі»

Новий закон набуває чинності через два роки після того, як країну сколихнули загальнонаціональні протести на тлі смерті Махси Аміні.

Жінкам в Ірані може загрожувати смертна кара або до 15 років ув’язнення у разі порушення нових “законів моралі”, які набудуть чинності цього тижня, повідомляє The Guardian.

Нові закони, які пропагують “культуру чистоти і хіджаб”, прийняті іранською владою на початку цього місяця, передбачають суворі покарання для тих, хто буде спійманий на “пропаганді непристойності, оголення або неналежного вбрання”, включаючи штрафи, побиття і тюремне ув’язнення від п’яти до 15 років.

Стаття 37 нового закону також передбачає, що особам, які пропагують або “поширюють непристойність” серед іноземних суб’єктів, включаючи міжнародні ЗМІ та організації, може загрожувати десятирічне ув’язнення і штрафи.

Ті, чию поведінку режим вважатиме “корупцією на Землі” (термін, який іранська влада використовує для позначення широкого кола правопорушень, у тому числі пов’язаних з ісламською мораллю), можуть бути засуджені до смертної кари.

За словами Amnesty International, це положення закону фактично означає, що жінки, які надсилають свої відеозаписи в ЗМІ за межами Ірану або “іншим чином беруть участь у мирному активізмі”, можуть бути засуджені до смертної кари.

Правозахисна група заявила, що закон також надає “імунітет” тим, хто виконуватиме свої “релігійні обов’язки” і примушуватиме жінок до обов’язкового носіння хіджабу. Ті, хто спробує зупинити арешт або переслідування жінок і дівчат, які не підкоряються обов’язковому носінню чадри, можуть бути ув’язнені або оштрафовані згідно зі статтею 60 нового закону.

Будь-які підприємства чи комерційні установи, ЗМІ, мовники, а також навчальні заклади будуть підпадати під покарання і штрафи, якщо не повідомлятимуть про осіб, що не виконують вимоги закону.

“Влада прагне закріпити й без того задушливу систему репресій проти жінок і дівчат, роблячи їхнє повсякденне життя ще більш нестерпним”, – каже правозахисниця Діана Елтахаві.

Низка іранських журналістів, активістів, священнослужителів та адвокатів, які займаються захистом прав людини, висловили обурення цим законом.

Новий закон в Ірані набуває чинності через два роки після того, як країну сколихнули загальнонаціональні протести після смерті в ув’язненні 22-річної Махси Аміні, яку затримали за порушення правил носіння хіджабу.

Протягом останніх двох років іранські жінки публічно кидають виклик суворому режиму. Нещодавно в Ірані студентку, яка роздяглася на знак протесту проти жорстких правил носіння хіджабу, відправили на “лікування” до психіатричної лікарні. Відтоді влада країни оголосила про намір створити “клініки” для “лікування” жінок, які не підкоряються закону.

За словами правозахисників, без міжнародного тиску іранський режим продовжить кампанію з придушення прав жінок, як це відбувається під час правління талібів в Афганістані. // Дзеркало тижня