У США автомобіль в’їхав у вуличний парад: п’ятеро людей загинули і 40 постраждали

Водія затримали і взяли під варту.

В американському місті Вокеша (штат Вісконсін) у неділю ввечері автомобіль автомобіль на високій швидкості в’їхав у парад, який проходив на одній з центральних вулиць. Станом на ранок 22 листопада за київським часом місцева поліція підтвердила, що внаслідок аварії загинули п’ять осіб, ще 40 отримали травми.

VIDEO: Vehicle speeds through Waukesha holiday parade. https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/TIgi8P7ICO — CBS 58 News (@CBS58) November 21, 2021

Водія затримали та взяли під варту.

Вулиця Мейн-стріт, де сталась подія, закрита на час розслідування. Місто також вирішило на добу закрити школи.

Поліція поки що не повідомляє, чи пов’язана ДТП із тероризмом, але за даними місцевих видань, ФБР взяла до відома інформацію про цю подію.

Вокеша — це передмістя Мілвокі, найбільшого міста штату Вісконсін. У Вокеші мешкає приблизно 70 тисяч осіб. // LB.ua