У США помер у 81-річний «серійний стрілець з рогатки», який 10 років тероризував сусідів

В Азузі (штат Каліфорнія, США) у 81-річному віці помер Принц Кінг, якого нещодавно заарештували і висунули кілька звинувачень у вандалізмі. Чоловік протягом десяти років тероризував своїх сусідів, стріляючи з рогатки.

Чоловік помер природною смертю 29 травня. Він мав серцево-судинні захворювання, інформує The New York Times із посиланням на повідомлення місцевого офісу судово-медичної експертизи.

Чоловіка затримали наприкінці травня за те, що він роками “територизував” район – розбивав вікна будинків, скло в автівках, а також стріляв у сусідів. Працівники поліції описали Кінга як “серійного стрільця з рогатки”.

Правоохоронці вивчили місця пошкоджень, аби звузити коло пошуку винуватця. Під час спостережень за будинком Принца вони зловили чоловіка “на гарячому”. Пенсіонер зазвичай здійснював “обстріли” із заднього двору власного помешкання.

Арешт і звинувачення, висунуті Принцу Кінгу, здивували його сусідів, незважаючи на те, що мешканці району роками повідомляли про пошкодження і платили сотні доларів за ремонт розбитих вікон, а одна жінка навіть бачила, як чоловік використовував рогатку.

Після затримання пенсіонера, який відмовився визнавати свою провину, відпустили. Наступне судове засідання мало відбутися 17 червня. // УП. Життя