У США понад п’ять років ув’язнення отримав російський кібершахрай

У США засудили 40-річного громадянина РФ Володимира Дунаєва до п’яти років та чотирьох місяців позбавлення волі за участь у розробці та розгортанні шкідливого програмного забезпечення, відомого як Trickbot, яке використовувалося для здійснення кібератак на американські лікарні та інші підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції США, передає Укрінформ.

Згідно з судовими документами і публічними звітами, Володимир Дунаєв надавав спеціалізовані послуги та технічні можливості для підтримки мережі Trickbot.

Trickbot, який було ліквідовано у 2022 році, являв собою набір інструментів зловмисного програмного забезпечення, призначених для крадіжки грошей і полегшення встановлення програм-вимагачів.

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За допомогою цієї мережі було здійснено атаки на “мільйони комп’ютерів” по всьому світу, у тому числі в школах, банках, компаніях у сфері охорони здоров’я, енергетики та сільського господарства, які зазнали збитків на десятки мільйонів доларів.

“Дунаєв розробив зловмисне програмне забезпечення-вимагач і застосував його для атаки на американські лікарні, школи та підприємства в Північному окрузі Огайо та по всій нашій країні, ховаючись за своїм комп’ютером”, — заявила прокурор США Ребекка С. Луцко з Північного округу Огайо.

У 2021 році Дунаєв був екстрадований з Південної Кореї до американського штату Огайо. У жовтні того ж року уродженець Амурської області постав перед судом. Наприкінці 2023-го росіянин визнав свою провину за двома пунктами звинувачення.

У червні 2023 року одну із співучасниць Дунаєва, громадянку Латвії Аллу Вітте, було засуджено в США до двох років і восьми місяців позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, торік уряд Сполучених Штатів у координації з Великою Британією запровадив санкції проти одинадцяти осіб, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot.