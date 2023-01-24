У США сталася друга за декілька днів масова стрілянина, вбито семеро людей

Вбивцею виявився 67-річний Чуньлі Чжао, який працював на одному з місць стрілянини.

У США семеро людей загинули в результаті масової стрілянини, яка сталась 23 січня в двох місцях у прибережному місті Халф-Мун-Бей на півночі Каліфорнії. Підозрюваного арештували після того, як він приїхав на автостоянку поліції, очевидно, намагаючись здатися.

Нова трагедія сталась приблизно за 50 км на південь від Сан-Франциско, де днями загинули 11 людей, пише Reuters.

Шериф округу Сан-Матео Крістіна Корпус ідентифікувала підозрюваного як 67-річного Чуньлі Чжао. Чоловік працював на одному з місць стрілянини. Місцеві ЗМІ писали, що це була грибна ферма.

“Сьогодні ввечері постраждали працівники ферми. Під час інциденту на місці події були діти. Це справді жахлива трагедія в нашій громаді. Кількість стресу, який тижнями переживає ця спільнота, дійсно досить велика”, — сказав журналістам керівник округу Сан-Матео Рей Мюллер.

Масове вбивство на китайський Новий рік

У США святкування китайського Нового року обернулося справжнім кривавим хаосом. В залі бальних танців Star Ballroom Dance Studio в Монтерей-парку невідомий відкрив вогонь та вбив 11 людей.

За даними CNN, стрільцем виявився один з постійних відвідувачів студії. Приблизно через 17-20 хвилин після стрілянини в Star Ballroom Dance Studio, вбивця з’явився в наступному танцювальному залі, вже в сусідньому місті Альгамбра. Однак там група людей забрала у нього пістолет. // УНІАН