У США вихідця з радянської України звинуватили у шахрайстві з криптоактивом Celsius

Алекса (Олексія) Машинського, співзасновника збанкрутілого крипто-кредитора Celsius Network, прокуратура США звинувачує в шахрайстві.

Згідно з позовом, поданим 5 січня генеральним прокурором Нью-Йорка, 57-річний Машинський «обманним шляхом просував Celsius як безпечну альтернативу банкам», пише Reuters. У позові потрібно заборонити Машинському займатися бізнесом у Нью-Йорку та домогтися від нього відшкодування збитків інвесторів.

Що таке Celsius і що з нею трапилося

У сотнях інтерв’ю, блогів та трансляцій Алекс Машинський обіцяв клієнтам Celsius, що вони отримають високий прибуток, якщо розміщуватимуть цифрові активи на його платформі з мінімальним ризиком. Говорилося, що інвестори отримають прибуток до 17%, що є одним із найвищих показників у галузі. «Ми беремо у багатих», – таку фразу Машинського наведено у позові прокуратури.

На початок 2022 року компанія накопичила $20 млрд цифрових активів від інвесторів. Вона щосили намагалася отримати дохід, достатній для виплати обіцяної прибутковості, тому перейшла до дуже ризикованих інвестицій. У позові йдеться, що компанія надала сотні мільйонів доларів у вигляді незабезпечених кредитів та інвестувала ще сотні мільйонів у нерегульовані децентралізовані фінансові платформи.

При цьому Машинський, який носив футболки з такими гаслами, як «банки вам не друзі», продовжував говорити інвесторам, що Celsius забезпечує високу прибутковість за рахунок інвестицій з низьким рівнем ризику.

У відео «Запитай Машинського» на YouTube від 10 червня 2022 року Машинський сказав, що «Celsius має мільярди ліквідності». Однак через два дні він призупинив виведення коштів інвесторами, «щоб стабілізувати ліквідність та операції».

Через місяць Celsius подала заявку на банкрутство та захист від кредиторів відповідно до глави 11 Кодексу про банкрутства США, зафіксувавши у своєму балансі дефіцит у розмірі $1,19 млрд.

Хто такий Олексій Машинський

«Він народився за комунізму, виріс за соціалізму і нині процвітає за капіталізму», – йдеться на персональному сайті Машинського.

Олексій – уродженець України, його родина емігрувала до Ізраїлю за часів пізнього СРСР. У підлітковому віці Машинський купував конфісковані товари на митних аукціонах в ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон та перепродував їх. Про початок та розвиток його бізнес-кар’єри цікаво розказано у статті 1999 року, опублікованій у неіснуючому виданні Industry Standard.

1988 року «з однією сумкою в руках» Машинський приїхав до Нью-Йорка. З того часу він заснував багато компаній, у тому числі Arbinet, що стала публічною у 2004 році, Transit Wireless, що надає wi-fi в нью-йоркському метро, GroundLink, Elematics та ін.

Машинський стверджує, що створив протокол передачі голосу через інтернет (VoIP), попередник програми Uber, а також запропонував ідею криптовалюти, яка передувала біткоїну.

Криптовалютою він почав займатися у 2017 році, коли його венчурний фонд Governing Dynamics залучив як стратегічного партнера блокчейн-компанію MicroMoney. Того ж року Алекс заснував Celsius.

На його персональному сайті повідомляється, що Машинський залучив понад $1,5 млрд для різних підприємств, які принесли понад $3 млрд. Також він володіє більш як 50 патентами.

Наразі Алекс Машинський є керуючим партнером Governing Dynamics. Компанія інвестувала у торгові майданчики, а також у стартапи, орієнтовані на AI/ML, біотехнології та кібербезпеку.

Машинський отримав багато нагород, зокрема, медаль Альберта Ейнштейна в галузі технологій у 2000 році, нагороду за інновації в галузі технологій (вручена у Женеві на Telecom’99) та Crain’s Top Entrepreneur Award у 2010 році. Він був номінований на премію E&Y «Підприємець року» у 2002 та 2011 роках. Нещодавно видання CoinTelegraph назвало його серед «100 найкращих у крипті».

На сайті Машинського йдеться і про його бізнес-невдачі та втрачені можливості. Але ці короткі відомості підібрано і сформульовано так, щоб працювати на формування позитивного іміджу. Наприклад:

Google, 1998. Алекса познайомили із Сергієм Бріном. Вислухавши презентацію Машинського про те, як алгоритм на основі посилань може забезпечити найкращі результати пошуку, Брін сказав: «Кому потрібна ще одна пошукова система? У нас є AltaVista!»

Skype, 2002. Алексу зателефонував венчурний капіталіст і запитав, що він думає про невеликий стартап, що випускає продукт на основі VoIP. Він вирішив, що перспективи фірми не дуже добрі, і відмовився від неї.

Twitter, 2004. Алекс мав патент на публікацію інформації в режимі реального часу для передплатників. Він почав працювати над GroundLink і мав зробити вибір між двома проєктами. Він вважав за краще залишитися з GroundLink, тоді як інший проєкт перетворився згодом на Twitter.

Валерій Моісєєв, The Page