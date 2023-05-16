У США заарештовано росіян, які постачали деталі для літаків авіакомпаній РФ

У США заарештували двох росіян, які в обхід санкцій постачали деталі для літаків російським авіакомпаніям.

Про це пише УНН з посиланням на New York Times.

У серпні минулого року Олег Пацуля, громадянин росії, який проживає поблизу Маямі, надіслав на електронну пошту російської авіакомпанії лист зі спокусливою пропозицією.

“У світлі санкцій, запроваджених проти російської федерації, ми успішно вирішуємо наявні проблеми”, — написав Пацуля відповідно до кримінальної скарги, поданої в п’ятницю до Окружного суду США в Арізоні.

Пацулю та його бізнес-партнера заарештували в четвер за звинуваченням у порушенні експортного контролю США та міжнародному відмиванні грошей. Як зазначається, мова йде про глобальні мережі, які намагаються допомогти росії обійти масштабні технологічні санкції.

З моменту російського вторгнення в Україну Сполучені Штати діяли в партнерстві з майже 40 іншими урядами, щоб накласти санкції на рф, включаючи обмеження доступу москви до зброї, комп’ютерних чіпів, частин літаків та інших складників, необхідних для живлення її економіки та війни.

Але, як зазначає джерело, минулого року тисячі партій авіазапчастин все ж були успішно відправлені до росії.

Так, дані, які були зібрані та проаналізовані Import Genius, показують, що авіазапчастини на десятки мільйонів доларів були відправлені російським авіакомпаніям, що знаходяться під санкціями. Зокрема, мова йде про такі компанії як “росія”, “Аерофлот”, “Уральські авіалінії”, “S7 Airlines”, “Побєда”, та інші.

Згідно з даними, більшість продукції прямувала через такі країни, як Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай та Мальдіви. Але кілька партій були відправлені безпосередньо із США чи Європи.