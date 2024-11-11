У США запускають 4-річний круїз для бажаючих «перечекати» каденцію Трампа

Після виборів у Сполучених Штатах запустили навколосвітній круїз тривалістю у чотири роки для тих, хто хоче перечекати президентство Дональда Трампа.

Про це пише msn з посиланням на Business Insider

Як повідомляється, навколосвітня подорож на борту Villa Vie Odyssey охопить 140 країн світу на всіх шести материках.

Житлова круїзна компанія оголосила про нові пакети “Промотай вперед” для пасажирів, котрі можуть відправитися на борт Villa Vie Odyssey на чотири роки. Квитки за системою “все включено” стартують від 255 999 доларів за одномісні номери. Двомісна кімната обійдеться від 319 998 доларів за чотирирічну подорож.

Лайнер оснащений спа-центром і фітнес-програмами, а квитки включають харчування — з безплатним пивом і вином, які подають під час обіду та вечері.

Раніше Business Insider повідомляв, що мільйони американців розглядають можливість покинути країну, якщо колишній президент Трамп переобереться під час кампанії 2024 року.

Хоча поїздка не надає громадянства деінде у світі, вона дає пасажирам “гнучкість уникнути заторів, політики та монотонності міського життя”, прокоментував пропозицію представник Villa Vie Residences.

Зауважимо, американський журнал Vanity Fair опублікував цифрову обкладинку з фото Дональда Трампа після його перемоги на виборах президента в США.

Букви