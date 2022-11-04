У США заявили, що будь-який ядерний удар КНДР призведе до кінця режиму Кім Чен Ина

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі зі своїм південнокорейським колегою Лі Че Супом заявив, що будь-який ядерний удар Північної Кореї “призведе до кінця режиму Кім Чен Ина”.

Про це пише УНН із посиланням на Politico.

“Будь-яка ядерна атака проти Сполучених Штатів або їхніх союзників і партнерів, включаючи використання нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятною і призведе до кінця режиму Кіма”, – сказав Остін.

Обидва міністри розповіли журналістам, що стурбовані нещодавніми ракетними запусками Пхеньяном. Остін заявив, що випробування КНДР “дестабілізують регіон” і закликав Пхеньян “припинити таку діяльність і почати серйозний діалог”. Однак він зазначив, що Пентагон наразі не планує змінювати свою позицію в регіоні.

3 листопада Північна Корея випустила невизначену балістичну ракету в напрямку Східного моря. Інформоване джерело повідомило, що КНДР, схоже, випустила ракету середньої або великої дальності, з передбачуваним паливом і боєголовкою.

Випробування відбулися через день після того, як КНДР випустила 23 ракети, викликавши швидке засудження Вашингтона, Сеула та Токіо.

За кілька годин після останнього випробування Сполучені Штати та Південна Корея оголосили, що продовжать навчання військово-повітряних сил, які мали тривати з понеділка по п’ятницю цього тижня. ВПС Південної Кореї заявили, що навчання продовжуються “у зв’язку з нещодавніми провокаціями Північної Кореї”.