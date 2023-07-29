У Таїланді в результаті вибуху піротехнічного складу загинули дев’ятеро людей

У Таїланді на піротехнічному складі відбулася детонація сигнальних ракет, петард та іншої піротехніки

Про це передає УНН із посиланням на телеканал Thai PBS.

У місті Сунгай Колок після серії вибухів на піротехнічному складі почалася пожежа.

За даними видання, невідома кількість людей виявилася замкненою у своїх будинках, які знаходяться поряд із палаючим складом.

Відомо, що загинули дев’ятеро людей, понад 115 отримали поранення.