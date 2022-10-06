У Таїланді внаслідок масової стрілянини в дитячому садку загинули 34 людини

Її вчинив колишній поліцейський.

У Таїланді внаслідок стрілянини в дитячому садку загинули 34 людини. Це число включає і дітей, і дорослих, наводить Reuters слова речника поліції.

22 загиблих – діти. Розстріл вчинив колишній поліцейський у місті на північному сході країни. Де саме – не повідомляється.

Премʼєр-міністр доручив усім службам вжити заходів для затримання злочинця. За даними локальних медіа, стрілок убив себе і свою родину, пише The Guardian. Чоловік відкрив вогонь по дітях у садку, коли вони спали.

Таїланд має високий рівень володіння зброєю порівняно з іншими країнами регіону, але офіційні цифри не включають величезної кількості нелегального озброєння, значну кількість якої роками завозили через кордон з охоплених конфліктами територій сусідів.

У Таїланді масові стрілянини траплялися рідко, але в 2020 році солдат убив щонайменше 29 людей і поранив 57 під час атаки в чотирьох різних місцях. // LB.ua