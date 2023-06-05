У травні влада Ірану стратила понад 140 людей – це найбільша кількість страт за місяць, починаючи з 2015 року

В Ірані за минулий місяць влада привела до виконання мінімум 142 смертних вироки. За словами правозахисників це найбільша кількість страт за місяць, починаючи з 2015 року.

Про це поінформувала правозахисна група з Осло Iran Human Rights (IHRNGO).

Всього з початку 2023 року Іран позбавив життя за вироком суду 307 осіб, що на 76% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Більш ніж половина всіх страчених у травні цього року (78 осіб) засудили до смерті за злочини, пов’язані з наркотиками. Двох засуджених повісили за богохульство, а ще чотирьох позбавили життя за звинуваченням у “поширенні корупції на землі“. Ще одна людина була страчена за подружню зраду.

Правозахисники з IHRNGO зазначають, що таким чином влада Ісламської республіки Іран прагне “посіяти страх у суспільстві, щоб запобігти протестам і продовжити своє правління“.

Директор організації Махмуд Амірі-Могаддам закликав міжнародну спільноту рішуче відреагувати на дії іранської влади.

“Якщо міжнародне співтовариство не продемонструє сильнішої реакції на поточну хвилю страт, сотні інших стануть жертвами їхньої машини вбивств у найближчі місяці”, — зазначив правозахисник.

Нагадаємо, 19 травня в Ірані стратили трьох чоловіків, які брали участь у тогорічних антиурядових протестах. Влада країни звинуватила їх у причетності до загибелі трьох співробітників сил безпеки. Правозахисники наголошують, що чоловіки зазнали тортур і їх змусили визнати свою провину.

Крім того, на початку травня поточного року в Ірані стратили двох чоловіків – Юсефа Мехрдада і Садроллаха Фазелі Заре, яких засудили до смертної кари за використання соціальних мереж “для пропаганди атеїзму й образи релігійних та ісламських святинь”.