У центрі Мілана пролунав потужний вибух, пожежа охопила автівки та одну з будівель

Потужний вибух у центрі Мілана, на вулиці П’єр Ломбардо, стався в четвер вранці.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє Corriere della Sera.

За словами свідків, все почалося близько 11.30 з фургона з кисневими балонами, які, ймовірно, призначалися для розташованого неподалік Італійського ауксологічного інституту.

Деякі перехожі італійського міста бачили, як загорівся один з балонів, а потім пролунав дуже сильний вибух. Відео з місця події також можна подивитися на нашому Telegram-каналі.

Пожежа також охопила чотири автомобілі, припарковані на вулиці, сусідню аптеку і квартири в сусідньому будинку. На місці працюють карети швидкої допомоги та пожежники. Карабінери оточили територію. Деякі будівлі, зокрема, дитячий садок, евакуйовані.

Водію фургона вдалося вчасно вискочити з транспортного засобу, він дістав поранення у руку і ногу. Крім нього, поранення дістали ще троє осіб.