У Варшаві п’яний українець з ножем лякав відпочивальників на пляжі

У Варшаві п’яний українець в закривавленому одязі розгулював з ножем по пляжу і лякав відпочиваючих.

Про це повідомляє міська поліція Варшави, передає УНН.

Зазначається, що інцидент стався 31 липня поблизу Національного стадіону на пляжі Понятувка. Очевидці повідомили правоохоронцям, що чоловік у закривавленому одязі розгулює по пляжу, розмахуючи ножем.

«Офіцери знайшли цю людину, коли він спілкувався з людьми, які відпочивають на пляжі. Після того, як у нього забрали ніж, забрали з пляжу і помістили в транспортний відсік поліцейської машини, викликали швидку допомогу», — йдеться в повідомленні.

Затриманого чоловіка перевірили на вміст алкоголю в крові.

«В результаті дослідження, в якому вміст алкоголю у видихуваному повітрі становило 1,9 проміле (0,85 мг/л), 35-річний громадянин України був доставлений в ізолятор», — повідомили в поліції Варшави.