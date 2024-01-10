У Варшаві у президентському палаці затримали ексміністра внутрішніх справ Польщі та його заступника

У 2015 році Каміньського та Вонсіка засудили до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень. Того ж року Анджей Дуда помилував їх. У 2023 році Верховний суд скасував рішення та направив справу на новий розгляд. Наприкінці грудня суд засудив політиків до двох років позбавлення волі.

Увечері у вівторок, 9 січня, колишній міністр внутрішніх справ Польщі, ексглава Центрального антикорупційного бюро Маріуш Каміньський та його заступник Мацей Вонсік були затримані поліцією у президентському палаці у Варшаві, оскільки цього дня офіційно розпочалися терміни їхнього покарання, повідомляє DW.

Видання зауважує, що затримання відбулося на тлі загострення боротьби між старим і новим урядовими таборами. Затримані є членами нині опозиційної партії “Право і справедливість” (ПіС), яким президент Анджей Дуда, схоже, надав захист у своїй резиденції після обвинувального судового вироку.

За даними ЗМІ, у момент затримання Дуда був відсутній у своїй резиденції, оскільки зустрічався із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською. Біля президентського палацу в цей час зібралися сотні протестувальників, серед іншого вони скандували “Свободу політв’язням” та “Ганьба!”

Про затримання Каміньського та Вонсіка повідомив у соцмережі X заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочок.

“Затримано згідно з розпорядженням суду”, – зазначив Мрочок.

За його словами, поліція отримала відповідну ухвалу вранці 9 грудня, коли засуджені політики вже перебували в резиденції глави держави. До цього поліція намагалася затримати їх за місцем проживання.

Потім із соцмереж стало відомо, що обидві політики присутні на прийомі в президентському палаці, а пізніше вони самі виступили із заявою.

“Ми не ховаємося. Поки зло не зазнає поразки, ми знаходимося у президента Польщі”, – заявив Каміньський, який очолював МВС з 2019 по листопад 2023 року.

Справа Маріуша Каміньського та Мацея Вонсіка триває з 2007 року, коли вибухнув скандал навколо антикорупційного відомства. Суд першої інстанції виніс обвинувальний вирок, а 2015 року, одразу після приходу ПіС до влади, президент Дуда помилував обох політиків.

У червні 2022 року помилування скасував Верховний суд Польщі, і процес у справі Каміньського та Вонсіка було відновлено.

Наприкінці грудня окружний суд у Варшаві визнав обох винними у перевищенні повноважень під час керівництва Центральним антикорупційним бюро у рамках розгляду про хабарі та засудив кожного до двох років позбавлення волі.

Крім того, Каміньському та Вонсіку заборонено протягом п’яти років обіймати державні пости.

Останніми днями Анджей Дуда неодноразово заявляв, що його рішення про помилування продовжує діяти.

Видання зазначає, що наприкінці 2023 року у Польщі відбулася зміна влади. Затримання опозиційних політиків є одним із етапів конфлікту між консервативним табором, який правив Польщею до кінця минулого року та новою лівоцентристською коаліцією, яка прийшла до влади за результатами парламентських виборів 15 жовтня.

Урядова більшість сформувала проєвропейський трипартійний альянс колишніх опозиційних сил на чолі з колишнім прем’єр-міністром Польщі та екс-головою Європейської ради Дональдом Туском. Консервативна партія “Право та справедливість”, яка керувала країною з 2015 року, тим самим втратила владу.

Уряд Туска розпочав повноваження в середині грудня, а раніше, наприкінці листопада, Анджей Дуда привів до присяги уряд меншості на чолі з чинним прем’єром Матеушем Моравецким з ПіС, що програла на виборах, до якої належить і сам Дуда. Однак уряд Моравецького не отримав вотуму довіри Сейму. Опозиція звинуватила Дуду у намірі затягнути процес формування нового кабміну на кілька тижнів. // LB.ua