У Венесуелі розпочалися вуличні протести через фальсифікацію президентських виборів

Офіційні дані абсолютно не збігаються із результатами екзит-полів.

У Венесуелі розпочалися стихійні мітинги прихильників опозиції, які вважають, що влада сфальсифікувала результати президентських виборів на користь чинного глави держави Ніколаса Мадуро.

Як пише Reuters, у столиці Каракасі та інших містах громадяни вдалися до “качеролазо” – традиційного для Латинської Америки виду протесту, коли натовп гучно шумить кухонним приладдям. Проте згодом ці зібрання стали агресивнішими, на вулицях запалали елементи дорожньої інфраструктури. Мітингарі почали трощити статуї попередника Мадуро Уго Чавеса. Поліції подекуди довелося застосувати сльозогінний газ.

Згідно з офіційними даними, президент отримав підтримку 51% виборців. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеза. Чимало демократичних країн висловили сумнів у чесності та прозорості виборів і закликали венесуельську владу надати письмове підтвердження результатів підрахунку голосів. // LB.ua