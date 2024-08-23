У Волгоградській області РФ ув’язнені захопили заручників у виправній колонії, є загиблі

Нападники заявили про свою приналежність до ІДІЛ.

Ув’язнені захопили заручників у виправній колонії № 19 у Волгоградській області, повідомляє “Медуза” із посиланням на близькі до силовиків російські телеграм-канали.

Як повідомляє пропагандистське РІА Новини, заручників у виправній колонії № 19 захопили під час засідання дисциплінарної комісії. Є постраждалі.

За даними телеграм-каналу Baza, одного співробітника Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) убито. У заручники взято чотирьох людей. Mash пише про трьох убитих та сім постраждалих.

Shot стверджує, що нападники заявили про свою приналежність до ІДІЛ.

До колонії приїхав спецназ, готується штурм. Загалом у колонії перебувають 1230 ув’язнених.