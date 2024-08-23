У Волгоградській області РФ ув’язнені захопили заручників у виправній колонії, є загиблі
Нападники заявили про свою приналежність до ІДІЛ.
Ув’язнені захопили заручників у виправній колонії № 19 у Волгоградській області, повідомляє “Медуза” із посиланням на близькі до силовиків російські телеграм-канали.
Як повідомляє пропагандистське РІА Новини, заручників у виправній колонії № 19 захопили під час засідання дисциплінарної комісії. Є постраждалі.
За даними телеграм-каналу Baza, одного співробітника Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) убито. У заручники взято чотирьох людей. Mash пише про трьох убитих та сім постраждалих.
Shot стверджує, що нападники заявили про свою приналежність до ІДІЛ.
До колонії приїхав спецназ, готується штурм. Загалом у колонії перебувають 1230 ув’язнених.