Убийцей 10 человек в американском супермаркете оказался 21-летний сириец

Во вторник, 23 марта, полиция американского города Боулдер, штат Колорадо, назвала имя человека, устроившего накануне бойню в супермаркете King Soopers. Как уже сообщалось, там были застрелены 10 человек, включая офицера полиции. 51-летний Эрик Толли ценой собственной жизни спас десятки других людей.

Полиция заявила, что стрелок был один. Им оказался 21-летний Ахмад аль-Аливи Алисса. Он родился в Сирии. В США переехал вместе со своей семьей в возрасте трех лет. Мотив убийцы пока не ясен. Его брат рассказал журналистам, что Ахмад был психически нездоров.

Странности в его поведении проявились еще в школе. Ахмад страдал манией преследования. Он был уверен, что за ним постоянно кто-то следит. В старших классах занимался борьбой. Характеризовался учителями и тренером как «антисоциальная личность».

Для атаки в супермаркете Алисса использовал самозарядный нарезной карабин Ruger SR-556, который легально приобрел в магазине за шесть дней до того, как совершил преступление. Жена его брата рассказала полиции, что видела, как Ахмад любуется чем-то, похожим на автомат. Женщина не разбирается в оружии. Она смогла с уверенностью сказать только, что это было что-то, «совсем не похожее на винтовки, из которых стреляют в вестернах». Она видела, как Ахмад вскидывал карабин, словно собирался стрелять из него.

Установлены также личности всех жертв бойни в супермаркете. Это были случайные люди — Алисса не искал никого конкретно. Самой младшей из жертв было 20 лет, самой пожилой — 65 лет.

Полиция восстановила ход событий, произошедших в King Soopers 22 марта. В 14:40 по местному времени Ахмад Алисса появился на парковке супермаркета. Две первые жертвы были убиты им там. Свидетели видели, как мужчина с карабином в руках склонился над телом, лежавшим на земле возле машины, и выстрелил в неподвижную жертву еще несколько раз, будто хотел добить ее наверняка.

Затем мужчина в зеленом бронежилете вошел внутрь магазина. Там он стал стрелять по людям, стоявшим в очереди на прививку от коронавируса. Посетители супермаркета бросились бежать. Алисса продолжал стрелять. По нему открыл ответный огонь офицер Толли. Он отвлек внимание преступника на себя. За те пару минут, что между ними шла перестрелка, прибыло подкрепление, включая спецотряд SWAT по борьбе с терроризмом. Над супермаркетом и парковкой кружили три вертолета.

Полицейские несколько раз по громкоговорителю призвали стрелка сложить оружие и сдаться. Алисса отстреливался. По всей видимости, когда у него кончились патроны, он вышел к полицейским. Ахмад был в одних трусах, босой, правая нога в крови. Руки он держал сложенными за головой.

Полицейские первым делом спросили, есть ли у него сообщники. Алисса ответил, что он стрелял один и сказал, что хочет поговорить с матерью. Его вывели из магазина и увезли под охраной в больницу, так как он был ранен в ногу. Пока не известно, как он получил это ранение.

В настоящее время ФБР и полиция выясняют все контакты Ахмада, изучают его телефонные звонки, активность в соцсетях. На своей странице в Facebook Алисса за последние полтора года несколько раз жаловался, что у него нет девушки. Кроме того, он постоянно критиковал Дональда Трампа и выражал недовольство его действиями на посту президента. Пока ничто не указывает на связь молодого человека с террористическими организациями, однако такую возможность полиция не исключает.

Алиссе предъявлены обвинения в 10 предумышленных убийствах. Он арестован.

Президент США Джо Байден обратился 23 марта к соотечественникам в связи массовым убийством в Колорадо. Он подчеркнул, что не станет спекулировать относительно мотива этого кровавого преступления, однако намерен использовать трагедию как повод к введению запрета на автоматическое и полуавтоматическое огнестрельное оружие по всей стране. Байден напомнил, что неделю назад восемь человек были застрелены в Атланте, штат Джорджия. Теперь 10 человек убиты в Боулдере. «Я не собираюсь ждать больше ни единой минуты. Здравый смысл подсказывает нам шаги, которые мы должны немедленно предпринять, чтобы спасти жизни других людей. Мы в состоянии ввести запрет на автоматическое оружие и магазины большой емкости к нему…» — заявил Байден. // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»