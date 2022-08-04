«Уймись, молись, поклонись, ниже согнись». Появился стрит-арт о том, как теперь жить в России (фото)

Уличный художник Ffchw из Перми 2 августа создал трафаретное граффити «Итоги» — инструкцию из 37 пунктов о том, что можно и чего нельзя делать в России.

Работа появилась на парковке возле социокультурного пространства «Завод Шпагина» в районе станции Пермь I.

Ffchw Street Art

По словам художника, граффити просуществовало чуть больше суток, прежде чем его закрасили.
По данным проекта I Support Street Art, в своих работах художник Ffchw в основном затрагивает проблемы современного общества. // Медуза
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