 Украинский хакер был приговорен к семи годам тюремного заключения в США

Украинский хакер был приговорен к семи годам тюремного заключения за свою роль в печально известной киберпреступной группе, которая украла миллионы данных кредитных и дебетовых карт со всех концов Соединенных Штатов, сообщило в четверг Министерство юстиции.

33-летний Андрей Колпаков также был вынужден выплатить 2,5 миллиона долларов в качестве возмещения после того, как он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и по одному пункту обвинения в сговоре с целью взлома компьютеров, говорится в пресс-релизе ведомства.

Адвокат Колпакова Вадим Глозман сказал, что его клиент разочарован приговором, но уважает решение судьи, отмечает Reuters.

Он сказал, что Колпаков, который уже провел три года под стражей после задержания полицией в Испании в 2018 году, планировал вернуться в Украину после отбытия оставшегося срока наказания.

Колпаков был осужден в Западном округе Вашингтона. Глозман сообщил, что его клиент в настоящее время находится под стражей в штате Вашингтон.

Для прикрытия FIN7 выдавала себя за компанию по кибербезопасности под названием «Combi Security», которая утверждала, что участвует в тестировании на проникновение.

По словам прокуратуры, Колпаков работал в FIN7 по крайней мере с апреля 2016 года до своего ареста в июне 2018 года и вырос до менеджера среднего звена, руководя «небольшой командой хакеров», которой было поручено взламывать компьютерные системы жертв и обучать новобранцев использованию вредоносных программ FIN7.