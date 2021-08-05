Українець в Польщі слухав гучну музику вночі та захищався від сусідів «списом»

Коли протверезіє у камері поліції, почує обвинувачення у здійсненні кримінальних погроз.

У місті Ґура-Кальварія 36-річний громадянин України гучно ввімкнув музику прямо посеред ночі. Заважаючи сусідам спати у багатоквартирному будинку.

Коли один з мешканців звернув увагу орендаря на неадекватну поведінку, наш нетверезий співвітчизник зустрів його агресивно і погрожував вбити. Навіть змайстрував з металевої трубки щось на зразок «спису», прикріпивши ножі з довгими лезами на обох кінцях. Поліцейські затримали чоловіка та помістили під варту.

В організмі українця виявили майже 2 проміле алкоголю. Після протверезіння він почує кримінальне обвинувачення у здійсненні погроз. // inpoland.net.pl