Українку та її чоловіка-поліцейського підозрюють у вбивстві жінки в Британії

У Британії в лісі неподалік Ешфорда знайшли тіло 33-річної Сари Еверард, яку востаннє бачили живою 9 днів тому. Дівчина поверталася додому від приятелів і зникла.

За кілька днів поліція заарештувала чоловіка, якого підозрюють у її вбивстві: це поліцейський Вейн Кузенс, причому з елітного підрозілу, що охороняв дипустанови.

Він одружений з українкою Оленою, її теж за повідомленнями британської преси заарештували разом з чоловіком – підозрюючи, що вона йому допомагала. Але потім відпустили під заставу. Теща Кузенса з Кропивницького не вірить, що він здатен на вбивство.

Поки що між убитою і підозрюваним не знайшли жодних зв’язків, пише ТСН.

Слідство триває, над ним цілодобово працюють сотні офіцерів, аби з’ясувати найдрібніші подробиці зникнення Сари і її убивства. // Діло