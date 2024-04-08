Українські біженці у Фінляндії зможуть відкрити банківський рахунок: інструкція

Для відкриття рахунку в багатьох банках потрібна henkilökortti – ідентифікаційна карта для іноземців у Фінляндії

Багато українських біженців, які прибули до Фінляндії, стикаються з необхідністю відкриття банківського рахунку. Як з’ясувалося, його відкриття для іноземців має свої особливості. Про це пише FinUa.org.

Яким чином українці все ж можуть відкрити банківський рахунок у Фінляндії?

Для осіб, які отримали тимчасовий захист у Фінляндії (дозвіл на проживання B), банк Osuuspankki спростив процедуру відкриття рахунку. До 4 березня 2025 року банк не вимагатиме підтвердження посвідки на проживання, оскільки ця інформація автоматично надходить від Імміграційної служби Фінляндії (MIGRI).

Для відкриття рахунку в багатьох банках потрібна henkilökortti – ідентифікаційна карта для іноземців у Фінляндії, яка є аналогом паспорта. Отримання тимчасового захисту або реєстрація в муніципалітеті не дають автоматичного права на отримання henkilökortti. Щоб отримати цю картку, необхідно звернутися до поліції. Вартість оформлення картки складає 50 євро.

Після отримання henkilökortti необхідно зателефонувати до соціального працівника центру прийому біженців, до якого ви приписані. Вам нададуть консультацію про те, до якого банку краще звернутися у вашому районі, а також актуальну інформацію про умови відкриття рахунку.

Збір документів

Стандартний пакет документів для відкриття рахунку включає:

Паспорт,

Henkilökortti,

Дозвіл на тимчасовий захист (дозвіл на проживання B),

Документи, що підтверджують адресу проживання (наприклад, договір оренди чи довідка з поліції),

Документ, що підтверджує джерело доходу (наприклад, довідка про заробітну плату або витяг з банківського рахунку).

Оформлення рахунку

Процес оформлення рахунку може відрізнятися залежно від банку. У деяких банках можливе оформлення рахунку онлайн, в інших потрібна особиста присутність у відділенні. Під час подання заявки на відкриття рахунку необхідно надати оригінали всіх необхідних документів.

Як зазначає FinUa.org, банки можуть стягувати комісію за відкриття та обслуговування рахунку. Уточніть умови у вибраному вами банку. Існують спеціалізовані організації, які надають допомогу українським біженцям у Фінляндії, зокрема з питань відкриття банківських рахунків.

До слова, більшість українських біженців у Фінляндії задоволені своїм життям та не планують переїжджати у найближчі пів року. Частка тих, хто хоче залишитися у країні назавжди, зросла майже удвічі. Як українці влаштувалися у цій країні та які мають наміри щодо повернення до України розповіло Міністерство внутрішніх справ Фінляндії, посилаючи на дані нового опитування громадян України.

Опитування виявило, що в Україні мали роботу дві третини біженців, а кожен десятий був підприємцем. Схожа картина спостерігається і серед українців у Фінляндії – 70% шукають роботу, а 10% хочуть відкрити бізнес.

Згідно з результати анкетування, вищу освіту (принаймні ступінь бакалавра) мають понад 63%, а 27% – повну професійно-технічну освіту. // Главком