Українці в окупації та за кордоном можуть отримати безоплатну правову допомогу: інструкція

Українці на тимчасово окупованих територіях і за кордоном можуть звернутися по безоплатну юридичну допомогу онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Скористатися такою послугою зможуть соціально незахищені верстви населення, перелік яких визначено у ст. 14 Закону України “Про безоплатну правничу допомогу”. При цьому громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за межами країни, можуть отримати безоплатну первинну або вторинну правничу допомогу дистанційно. Щоб отримати роз’яснення з правових питань чи скористатися послугами юриста для складання процесуальних документів або представництва інтересів у суді, достатньо надіслати заяву на електронну адресу центру з надання безоплатної правової допомоги. Як дистанційно отримати правничу допомогу, можна ознайомитись у наведених інфографіках. Корисна інформація для українців

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