Українця, який скоїв смертельну ДТП у Польщі та хотів втекти додому, затримали на кордоні

28-річний українець намагався перетнути кордон через 2 дні після того, як скоїв смертельну ДТП в Польщі. Його затримали під час перевірки пасажирів автобусу на прикордонному переході в Будомєжі.

Прикордонник, який перевіряв дані чоловіка в національних та міжнародних базах поліції, встановив, що його розшукують польські правоохоронні служби за скоєне ДТП, повідомляє Yavp.pl

Зазначається, що українець працював у Польщі водієм таксі. На початку цього тижня він збив пішохода і втік з місця події. Постраждала людина померла від отриманих травм. Винуватець ДТП намагався швидко повернутися в Україну, однак це йому не вдалося.

Під час затримання чоловік не чинив опору. Його передали поліції, яка тепер займатиметься справою. // Діло