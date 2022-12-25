Украинец «выкачал» $25 000 у российских наркоторговцев и передал их на благотворительность

Украинский “Робин Гуд” Алекс Холден переехал с родителями в США еще подростком в 1980-х годах. Сейчас он является специалистом по кибербезопасности. Недавно он взломал “кошелек” российской наркосети Solaris, “выкачал” оттуда 25 тысяч долларов и перечислил эти деньги киевской благотворительной организации “Життєлюб”. Соучредитель “Життєлюба” Тина Михайловская подтвердила, что организация пожертвование получила, заявив, что все деньги были потрачены на помощь пожилым людям, многодетным семьям и внутренне перемещенным лицам, пострадавшим от войны РФ против Украины.