Украинец «выкачал» $25 000 у российских наркоторговцев и передал их на благотворительность
Уроженец Киева Алекс Холден умудрился украсть со счетов российских наркоторговцев в США 25 000 долларов и передал их на благотворительность в Украине.
Украинский “Робин Гуд” Алекс Холден переехал с родителями в США еще подростком в 1980-х годах. Сейчас он является специалистом по кибербезопасности. Недавно он взломал “кошелек” российской наркосети Solaris, “выкачал” оттуда 25 тысяч долларов и перечислил эти деньги киевской благотворительной организации “Життєлюб”. Соучредитель “Життєлюба” Тина Михайловская подтвердила, что организация пожертвование получила, заявив, что все деньги были потрачены на помощь пожилым людям, многодетным семьям и внутренне перемещенным лицам, пострадавшим от войны РФ против Украины.
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