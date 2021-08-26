В аэропорту Кабула прогремел третий взрыв: СМИ сообщают о гибели нескольких военных США

По меньшей мере 10 американских морских пехотинцев и солдат были убиты в результате третьего взрыва террориста-смертника возле аэропорта Кабула в четверг.

Об этом сообщили официальные лица США в комментарии Fox News, передает УНН.

В результате взрыва также пострадали десятки военнослужащих.

Количество погибших среди военнослужащих США также, вероятно, возрастет, заявили американские официальные лица в комментарии для Fox News.

По информации СМИ Афганистана, в результате предыдущего взрыва в аэропорту Кабула погибли 43 человека, 130 получили ранения.