В аэропорту Кабула прогремел третий взрыв: СМИ сообщают о гибели нескольких военных США
По меньшей мере 10 американских морских пехотинцев и солдат были убиты в результате третьего взрыва террориста-смертника возле аэропорта Кабула в четверг.
Об этом сообщили официальные лица США в комментарии Fox News, передает УНН.
В результате взрыва также пострадали десятки военнослужащих.
Количество погибших среди военнослужащих США также, вероятно, возрастет, заявили американские официальные лица в комментарии для Fox News.
По информации СМИ Афганистана, в результате предыдущего взрыва в аэропорту Кабула погибли 43 человека, 130 получили ранения.Tweet