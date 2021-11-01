В Афганистане талибы застрелили людей на свадьбе: им не понравилась музыка

На востоке Афганистана боевики радикальной группировки Талибан напали на свадьбу. Боевики застрелили двух человек, и ранили еще 10 из-за звуков музыки во время церемонии.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

Инцидент произошел во время совместной свадьбы — женились сразу четыре пары. Отмечается, что местный лидер Талибана выдал разрешение на воспроизведение музыки во время церемонии.

Но поздно ночью талибы ворвались на праздник, и пытались разбить аудио-оборудование. Когда присутствующие гости начали возмущаться, боевики открыли огонь.

Талибы заявляют, что расследуют инцидент. Представитель радикального движения заявил, что двоих из трех боевиков на данный момент арестовали. Они отрицают их причастность к исламистскому движению.

Группа Исламского государства, которая выступает против Талибана, и действует в районе, где произошло это событие, ранее уже обвинялась в аналогичных инцидентах.

7 октября стало известно, что радикальное движение «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане, запретило афганцам использовать живую музыку на свадьбах.

Сообщалось, что в 1996 году талибы сделали то же самое и предложили, чтобы на свадьбах читали Коран вместо музыки. Однако, на этот раз они не предложили ничего подобного.

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.