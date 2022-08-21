В Албанії при спробі проникнути на військовий завод затримали двох росіян і одного українця

В суботу, 20 серпня, двоє албанських військових зазнали поранення під час затримання двох росіян та одного українця, які намагалися проникнути на військовий завод у центральній Албанії. Про це повідомляє Reurers, посилаючись на Міністерство оборони Албанії.

«Троє людей з паспортами Росії та України намагалися потрапити на територію підприємства, – повідомили у відомстві. – Офіцери, які охороняли завод, негайно відреагували, але під час їх спроби зупинити трьох іноземців двоє наших військовослужбовців отримали поранення».

В албанському Міноборони повідомили, що всіх трьох іноземців затримано. Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що їх «підозрюють у шпигунстві», зазначає ZN.ua.

Один із затриманих, 24-річний громадянин Росії з ініціалами М.З., заходив на територію заводу Gramsh і намагався фотографувати. Він використав якийсь спрей проти солдатів, коли намагався втекти після того, як його зупинили охоронці.

Двоє інших – 33-річна росіянка, ідентифікована як С.Т, та 25-річний українець Ф.А – також були заарештовані неподалік.

«Однією із затриманих росіян в Албанії є Світлана Тимофєєва. У неї цікава історія подорожей: перетини кордону показують, що вона багато разів подорожувала в компанії “фотографів” – принаймні одного з них заарештували цього січня в Єгипті, і його довелося врятувати», – написав у своєму Twitter про цю жінку журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

Перед тим він писав таке: «Це може бути невинна колекція добре фінансованих фотографів-любителів, які подорожують світом (разом) і ведуть блоги. Або це може бути дуже хорошим прикриттям для розвідки. Ми так чи інакше дізнаємося дуже скоро. Більше завтра, точно».

Військова база Gramsh знаходиться на відстані понад 70 кілометрів від пляжів. Під час комуністичної влади (1944-1992 рр. – ред.) використовувався для виробництва російського типу гвинтівки АК-49. Зараз завод надає виробничі послуги для оборонної промисловості.