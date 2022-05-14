В американському супермаркеті 18-річний чоловік застрелив щонайменше 10 людей

Комісар поліції міста Буффало Джозеф Грамагліа заявив, що 10 людей загинули в результаті стрілянини в супермаркеті Tops. Чоловік міг вести пряму трансляцію стрілянини.

Про це пише CNN.

За його словами, підозрюваним є 18-річний чоловік.

Правоохоронці розслідують це масове вбивство і з’ясовують, чи було воно пов’язане з расовими мотивами.

Поліція підтвердила, що стрілець був затриманий, але не встановила особу підозрюваного. // НВ