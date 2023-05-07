В Амстердамі затримали 154 футбольних фанів за спів антисемітських пісень у метро

Поліція Амстердама заарештувала 154 футбольних вболівальників, які співали антисемітських пісень у метро.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє NOS.

Йдеться про вболівальників 8AZ, які прямували на стадіон “Йохан Кройфф Арена” на матч “Аякс” – AZ.

Близько 19:30 потяг зупинила поліція на станції метро “Страндвліт”, неподалік від арени.

За словами представника поліції, їх вже кілька разів попереджали, щоб вони припинили співати. У метро були офіцери, і вони заарештували всіх футбольних фанів, які співали, за групову образу, повідомили в поліції.

Потім 154 вболівальників відвезли автобусом до відділку. Там їх ідентифікують і перевірять, чи не скоїли вони інших злочинів. Наприклад, за даними поліції, у вагоні метро також було скоєно акт вандалізму.

Нагадаємо, у Нідерландах Національний координатор з контртероризму та безпеки (NCTV) попередив про загрозу для демократичного ладу з боку екстремістів, які повірили у різноманітні теорії змови.