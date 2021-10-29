В Apple пожаловались на нехватку чипов и пообещали, что  iPhone 13 побьет рекорды продаж

Компания Apple опубликовала финансовые данные за четвертый финансовый квартал, закончившийся 30 сентября (в США финансовый год начинается с 1 октября и длится по 30 сентября). Несмотря на чистый рост выручки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (+ 29%), компания из Купертино не оправдала прогнозов Уолл-стрит. Генеральный директор Apple Тим Кук обвинил в этом нехватку чипов, с которой столкнулись все высокотехнологичные компании. Упущенные продажи привели к потере прибыли в размере примерно 6 миллиардов долларов.

Компания надеется, что выход новой модели и ее продажи восполнят эту потерю. Новый iPhone 13 поступил в продажу с конца сентября в США, и уже доступен в Украине, отмечают представители украинского дистрибутора Mrfix.ua.

Рекордная выручка благодаря iPhone

Выручка Apple составила 83,4 миллиарда долларов (+ 29% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года), а чистая прибыль — 20,6 миллиарда долларов (+ 61%). Как всегда, наибольший вклад внесли продажи смартфонов iPhone: около 38,9 млрд долларов (+ 47%). Новый iPhone 13 поступил в продажу в конце прошлого месяца, поэтому успех его продаж будет оценен количественно, только в следующем квартале. Но уже сейчас спрос на него в некоторых местах превышает предложение.

Хотя в четверг Apple предупредила, что компания продолжает бороться с перебоями в цепочке поставок, в процессе подготовки к ожидаемому валу продаж на рождественских покупках после выпуска своего iPhone 13, новых iPad, Apple Watch и компьютеров Mac.

После того, как Apple представила на рынке смартфоны нового поколения iPhone 13, их запасы сразу же начали заканчиваться, начиная с моделей самого высокого калибра — безусловно, самых популярных из этого поколения. Большинство моделей раскупили еще по предзаказам. Однако сейчас, похоже, поставки налаживаются.

Покупатели беспокоятся, что нехватка доступных моделей затруднит покупку iPhone 13 на Черной пятнице, но гораздо более вероятно, что можно будет получить iPhone к Рождеству, воспользовавшись предыдущими окнами доступности, отмечают эксперты.

Хотя компания ожидает, что проблемы с доставкой сохранятся во время праздников, финансовый директор Apple Лука Маэстри ожидает, что она установит новые рекорды продаж во время сезона рождественских покупок.

В дополнение к продажам нового iPhone 13, в следующем квартале также будут открыты продажи нового 14- и 16-дюймового MacBook Pro

Айфоны подорожали на 80 процентов с момента выхода первой модели

Во всем мире iPhone 13 стал на 81 процент дороже, чем первые модели. В среднем на 437 долларов США, об этом напоминают исследователи рынка из Self.

Самый дорогой из современных iPhone, iPhone 13 Pro Max с терабайтом памяти, стоит не менее 1829 евро. Даже с учетом инфляции, iPhone по-прежнему примерно на 154 доллара дороже, чем раньше. Ежегодно цена на флагманские устройства повышается в среднем примерно на восемь процентов, но покупательная способность повышается в среднем только примерно на четыре процента.

Тем не менее по мнению обозревателей рынка Canalys, в третьем квартале Apple снова продала больше смартфонов, чем ее китайский конкурент Xiaomi, и таким образом вернула себе второе место среди крупнейших мировых поставщиков.

В частности, большим спросом пользовалась недавно выпущенная модель iPhone 13.