В Армении сбили российский боевой вертолет Ми-24. Два члена экипажа погибли

Российский вертолет Ми-24 оказался сбит в воздушном пространстве над территорией Армении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, это произошло вне зоны боевых действий.

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Между тем Армения пообещала оказать России содействие для установления всех обстоятельств гибели вертолета.

Ранее Минобороны России подтвердило информацию о крушении российского вертолета Ми-24 на территории Армении. Машина упала рядом с населенным пунктом Ерасх. Это произошло из-за удара с земли из ПЗРК. Погибли два члена экипажа. Еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. // МК

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