В Беларуси мужчина в гараже распиливал снаряды времен войны, один из них взорвался (фото)

В Шумилинском районе Витебской области Беларуси от взрыва погиб мужчина. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси, он в гараже распиливал снаряды времен Второй мировой.

Фото: Следственный комитет

Сообщение о гибели 56-летнего жителя Витебска поступило утром 25 сентября. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, передает Zerkalo.io.

Установлено, что мужчина был в гостях у своей матери в Шумилинском районе и работал в гараже. В какой-то момент пенсионерка услышала взрыв, после чего на полу обнаружила сына без признаков жизни.

По предварительной информации, мужчина распиливал ранее найденные снаряды времен Великой Отечественной войны. Один из них взорвался.

На месте происшествия работала саперно-пиротехническая группа, которая обнаружила еще четыре целых снаряда и один распиленный. Они изъяты для уничтожения.

Фото: Следственный комитет

По данному факту Шумилинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.