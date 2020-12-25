В Беларуси офицеры запаса напомнили озверевшим силовикам, что единственным источником власти является народ

В Беларуси, где недовольные итогами президентских выборов граждане продолжают проводить протестные акции, офицеры запаса записали видеообращение к своим коллегам, действующим сотрудникам силовых структур. Обращение размещено в Telegram-канале NEXTA Live.

«В соответствии с первым абзацем третьей статьи Конституции, единственным источником власти и носителем суверенитета Республики Беларусь является её народ», — напомнил офицер запаса Сергей Бендь. Он попросил своих коллег отпустить заключённых, а также призвал офицеров вспомнить присягу своему народу.

К этим слова присоединился офицер запаса с выслугой в 28 лет Сергей Шпак, назвав позором беспредел, который творится на улицах страны.

«Вы просто пропустили тот момент, когда вам в уши стали вкладывать ложь. Народ не согласен. У него есть гордость. Беспредел силовых структур, который творится на улицах — это позор, от которого придётся отмываться и вам, и вашим детям. Еще не поздно сделать правильный выбор и вам. Честь имею», — отметил он. // МК